Klinik am Südring
Folge 137: Zum Sterben schön
44 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12
Während eines Kostümwettbewerbs stürzt eine junge Frau von der Bühne. Doch trotz ihrer offensichtlichen Schmerzen verweigert sie eine umfassendere Untersuchung. Verheimlich sie dem Arzt etwas? Und: Während einer Darmspiegelung leidet die Enkelin einer Patientin ganz plötzlich unter Atemnot. Offenbar hat sie sich eine schwere Vergiftung zugezogen. Doch woher?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1