SAT.1 Staffel 1 Folge 137 vom 28.04.2025
Folge 137: Zum Sterben schön

44 Min. Folge vom 28.04.2025 Ab 12

Während eines Kostümwettbewerbs stürzt eine junge Frau von der Bühne. Doch trotz ihrer offensichtlichen Schmerzen verweigert sie eine umfassendere Untersuchung. Verheimlich sie dem Arzt etwas? Und: Während einer Darmspiegelung leidet die Enkelin einer Patientin ganz plötzlich unter Atemnot. Offenbar hat sie sich eine schwere Vergiftung zugezogen. Doch woher?

