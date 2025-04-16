Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Aufs Korn genommen

SAT.1Staffel 1Folge 142vom 16.04.2025
Aufs Korn genommen

Aufs Korn genommenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 142: Aufs Korn genommen

44 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12

Eine beleibte Frau stürzt mit ihrem Rollator. Es stellt sich heraus: Arme, Beine und Herz sind nicht richtig durchblutet. Aber ihr Übergewicht ist nicht schuld an der Krankheit. - Eine Jugendliche hat sich den Arm gebrochen, lehnt aber nach der Erstuntersuchung eine Behandlung ab. Weder die Ärzte noch ihre Eltern können sich auf die Sturheit des Mädchens einen Reim machen. Erst als sie stürzt und mehr denn je auf fremde Hilfe angewiesen ist, offenbart sie ihr Geheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen