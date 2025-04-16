Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 143: Die Schwimmerin

45 Min.Ab 12

Ein Mädchen ist beim Schwimmen bewusstlos geworden und wird in die Notaufnahme gebracht. Die Ärzte vermuten Probleme mit dem Herzen. - Ein übergewichtiger Junge ist wegen Schwindel auf der Kinderstation. Seine Mutter glaubt, dass Stress aufgrund von Mobbing die Ursache ist. Oder steckt vielleicht doch ein medizinisches Problem dahinter? - Eine werdende Mutter bekommt während ihrer Wehen einen Kreislaufzusammenbruch und wird in die Klinik eingeliefert.

