Klinik am Südring
Folge 146: Da bleibt dir die Luft weg
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird mit Vergiftungserscheinungen eingeliefert. Dabei hat er doch nur zu Hause das Kinderzimmer gestrichen. Ist die Farbe schuld? Doch plötzlich greift die Vergiftung um sich. - Eine Patientin leidet unter erschreckenden Halluzinationen - sie sieht überall Spinnen. Hat sie etwa die Schizophrenie-Erkrankung ihrer Mutter geerbt? Nach ersten Untersuchungen kommen dem Arzt ernsthafte Zweifel.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
