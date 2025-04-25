Klinik am Südring
Folge 147: Frau ohne Gedächtnis
45 Min.Ab 12
Ein Passant bringt eine verletzte und verwirrte Frau in die Klinik am Südring, die offensichtlich in einen Unfall verwickelt war. Doch die Patientin hat ihr Gedächtnis verloren und stellt die Mediziner vor mehrere Rätsel auf einmal. - Ein Mädchen hat ihr Handy beim Baden in die Wanne fallen lassen und kann seitdem ihren Arm nicht mehr bewegen. Ist der Stromschlag dafür verantwortlich, oder steckt doch mehr dahinter?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
