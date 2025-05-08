Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 148
Folge 148: Ein giftiges Hobby

45 Min.Ab 12

Ein junge Braut kommt während ihres Junggesellenabschieds in die Klinik und klagt über starke Übelkeit. Schnell besteht der Verdacht einer Salmonellen-Vergiftung. Doch erste Untersuchungen bleiben ergebnislos - bis der Arzt eine alarmierende Information bekommt. - Ein Schüler wird mit starken Schulterschmerzen aufgenommen. Bei den Untersuchungen fallen sofort zahlreiche Blutergüsse an dem jungen Mann auf. Wird er misshandelt oder gemobbt?

SAT.1
