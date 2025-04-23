Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Lebensverlängernde Maßnahmen

SAT.1Staffel 1Folge 151
Lebensverlängernde Maßnahmen

Lebensverlängernde MaßnahmenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 151: Lebensverlängernde Maßnahmen

45 Min.Ab 12

Nach einem mysteriösen Longboarding-Unfall wird eine junge Frau in die Notaufnahme gebracht. Ihr Mutter ist schockiert, denn neuerdings unternimmt ihre Tochter ständig solch waghalsigen Aktionen. - Ein verzweifelter Vater bringt seine Tochter mit hohem Fieber in die Klinik. Die Suche nach der Ursache wird ein Wettlauf gegen Zeit. Können die Ärzte das Mädchen retten? - Ein Briefträger stürzt während der Arbeit eine Treppe hinunter und verletzt sich schwer an der Schulter.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

