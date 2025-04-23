Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 154
Folge 154: Mädchen in Nöten

45 Min.Ab 12

Eine Jugendliche mit Kopfverletzung wird in die Klinik eingeliefert, nachdem sie von einem Bauern bewusstlos in dessen Scheune gefunden wurde. Der Bauer gibt an, den Täter flüchten gesehen zu haben, doch steht selbst bald unter Verdacht. - Ein Mann kommt mit Verdacht auf Hexenschuss in die Notaufnahme. Doch als die Ärzte die Rückenschmerzen genauer untersuchen, kommen sie einem weit gefährlicheren Problem auf die Spur.

SAT.1
