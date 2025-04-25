Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Küssen verboten

SAT.1Staffel 1Folge 156vom 25.04.2025
Küssen verboten

Klinik am Südring

Folge 156: Küssen verboten

44 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12

Ein junger Mann wird nach einem Motorradunfall in die Notaufnahme eingeliefert. Als die Ärzte ihn nach der Behandlung wieder entlassen wollen, bricht er plötzlich zusammen. Haben die Ärzte irgendwas übersehen? Der Körper eines Patienten kann sich kaum noch gegen Infektionen wehren. Um sein Leben zu retten, müssen die Ärzte schnell herausfinden, was sein Immunsystem so geschwächt hat.

SAT.1
