Klinik am Südring
Folge 158: Skaterbrüder
44 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher stürmt mit seinem Bruder auf dem Arm in die Notaufnahme. Die beiden hatten zusammen einen Skateunfall, der Kleine ist auf den Kopf gestürzt und war sogar kurz weggetreten, entsprechend macht der Teenie sich schlimmste Sorgen und Vorwürfe. Doch als die Mutter der Skaterbrüder eintrifft, geht es ihm plötzlich selbst schlecht - warum?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1