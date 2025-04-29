Klinik am Südring
Folge 159: Im Prüfungsrausch
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird nach einem Rollerunfall von ihrem Freund in die Klinik gebracht. Dessen auffällig lautes Verhalten zieht bald die Aufmerksamkeit der Mediziner auf sich: Was stimmt mit dem jungen Mann nicht? Und: Ein 36-jähriger Fußballer wird mit Atemnot eingeliefert, nachdem er im Training von einem besonders hart geschossenen Ball getroffen wurde. Bei Ankunft in der Klinik werden Vorwürfe gegen den verantwortlichen Schützen laut: Handelt es sich wirklich um einen Unfall?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
