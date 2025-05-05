Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Gar nichts mehr im Griff

SAT.1Staffel 1Folge 160
Gar nichts mehr im Griff

Klinik am Südring

Folge 160: Gar nichts mehr im Griff

45 Min.Ab 12

Rätselhafte Verletzung beim Kampfsport-Sparring: Ist der Tritt des Sohnes gegen die Brust des Vaters dafür verantwortlich, dass dieser unter schweren Bauchkrämpfen leidet? - Eine Sambatänzerin verstaucht sich den Knöchel. Waren wirklich ihre "weichen Knie" schuld am Unfall? - Eine junge Frau zieht sich eine schwere Verbrennung an den Händen zu. Doch damit nicht genug. Seit längerem leidet sie unter Bauchschmerzen, die sie bislang verschwiegen hat. Was steckt dahinter?

