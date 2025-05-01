Hochzeit mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 162: Hochzeit mit Hindernissen
45 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Auf dem Weg zu ihrer Trauung verunglücken ein junger Mann und seine Braut mit dem Motorrad. Beide sind jedoch nur leicht verletzt. Dann stellen die Ärzte fest, dass der Bräutigam offenbar lebensbedrohlich erkrankt ist. - Nach einem Sturz im Bad kommt ein junger Mann mit einem gebrochenen Oberarmschaft in die Klinik. Warum ist er gestürzt? Erst als der KFZ-Mechatroniker vor den Augen der Ärzte erneut hinfällt, kommen die Mediziner der Sturzursache auf den Grund.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1