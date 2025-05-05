Klinik am Südring
Folge 168: Starting 5 minus 2
45 Min.Ab 12
Eine Basketballmannschaft kommt in die Notaufnahme, weil ein Teammitglied sich den Finger angerissen hat. Doch dann kollabiert vor Ort unvorhergesehen noch ein zweiter Spieler. Ist dem Team etwa was entgangen? - Ein Mädchen hat sich auf der Stirn einen Pickel ausgedrückt. Das überraschende Resultat sind starke Schwellungen und Entzündungen im Gesicht. Handelt es sich hier wirklich nur um Akne? - Ein älterer Hotelportier wird mit schweren Knieschmerzen in die Klinik gebracht.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1