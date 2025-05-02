Klinik am Südring
Folge 169: Sehnsucht nach Liebe
45 Min.Ab 12
Eine Frau stürzt aus heiterem Himmel nach der Gartenarbeit von der Hollywoodschaukel. Das Klinikteam rätselt fieberhaft, was den unverhofften Sturz ausgelöst haben könnte. - Eine junge Frau prallt mit dem Autoscooter gegen die Bande und bekommt das Lenkrad in den Bauch. Doch der Arzt stellt während der Untersuchung fest: Ihre Atembeschwerden können keinesfalls von dem Unfall kommen.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
