SAT.1Staffel 1Folge 170vom 06.05.2025
44 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Eine übergewichtige Teenagerin wird nach einer plötzlichen Ohnmacht in die Klinik eingeliefert. Wurde die Ohnmacht durch eine neue Diät ausgelöst? - Auf der Orthopädie wird ein LKW-Fahrer mit Nackenschmerzen behandelt. Ein Routinefall, bis sich der Zustand des Truckers dramatisch verschlechtert. - Ein Mädchen, das mit einem sechsten Finger geboren wurde, will sich operieren lassen. Medizinisch ist der Eingriff kein Problem, doch ihre Mutter möchte die OP auf keinen Fall zulassen.

