SAT.1Staffel 1Folge 171
45 Min.Ab 12

Nachdem sie mit dem Lieferwagen ihres Stamm-Chinarestaurants zusammengestoßen ist, wird eine Frau mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. - Eine Rheumapatientin wird wegen eines eitrigen Rachenabszesses in der Klinik behandelt. Zudem befürchtet ihr Mann einen erneuten Rheumaschub. Doch den Ärzten kommen Zweifel: Ist die damalige Diagnose wirklich korrekt? - Ein Mädchen wird mit schwerer Atemnot in die Klinik gebracht.

