Klinik am Südring
Folge 171: Achtung vorm Chinesen
45 Min.Ab 12
Nachdem sie mit dem Lieferwagen ihres Stamm-Chinarestaurants zusammengestoßen ist, wird eine Frau mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. - Eine Rheumapatientin wird wegen eines eitrigen Rachenabszesses in der Klinik behandelt. Zudem befürchtet ihr Mann einen erneuten Rheumaschub. Doch den Ärzten kommen Zweifel: Ist die damalige Diagnose wirklich korrekt? - Ein Mädchen wird mit schwerer Atemnot in die Klinik gebracht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1