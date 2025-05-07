Klinik am Südring
Folge 172: Durchkreuzte Pläne
44 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Ein junge Frau kommt nach einem romantischen Essen in die Notaufnahme und klagt über Atemnot und Juckreiz. Schnell gerät das Essen in Verdacht. Als ihr Begleiter Blut spuckt, ist Eile geboten. - Ein Mann kommt in Begleitung seiner Ehefrau in die Klinik und klagt über unerklärliche Schulterschmerzen. Während der Untersuchungen kommt heraus, dass er ein Geheimnis vor seiner Frau hat. - Eine Siebenjährige kommt mit dem Verdacht auf eine Kuhmilchallergie auf die Kinderstation.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1