Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Durchkreuzte Pläne

SAT.1Staffel 1Folge 172vom 07.05.2025
Durchkreuzte Pläne

Durchkreuzte PläneJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 172: Durchkreuzte Pläne

44 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Ein junge Frau kommt nach einem romantischen Essen in die Notaufnahme und klagt über Atemnot und Juckreiz. Schnell gerät das Essen in Verdacht. Als ihr Begleiter Blut spuckt, ist Eile geboten. - Ein Mann kommt in Begleitung seiner Ehefrau in die Klinik und klagt über unerklärliche Schulterschmerzen. Während der Untersuchungen kommt heraus, dass er ein Geheimnis vor seiner Frau hat. - Eine Siebenjährige kommt mit dem Verdacht auf eine Kuhmilchallergie auf die Kinderstation.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen