Ein Chef zum VerbiegenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 174: Ein Chef zum Verbiegen
45 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
Eine junge Friseurin kommt mit Verletzungen an Kopf und Gesicht in die Klinik. Anscheinend hat sie versehentlich einer Kundin ins Ohr geschnitten. Die Ärzte versorgen die Frau. - Ein sportbegeisterter Mann klagt über wiederkehrende Krampfanfälle. Liegt es daran, dass er starker Raucher ist? - Ein Ehepaar sorgt sich um seinen Sohn, der starke Bauchschmerzen hat. Die ganze Familie macht derzeit eine Kohldiät, doch kann das die Ursache sein?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1