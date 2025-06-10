Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 184
44 Min.Ab 12

Eine Kindergärtnerin bringt ein bewusstloses Kindergartenkind ins Krankenhaus. Die Spezialisten entdecken rote Einblutungen am Bauch, die auf einen Missbrauch hindeuten. Wurde das Kind wirklich misshandelt?... Eine Frau hat schwere Verletzungen im Gesicht, nachdem eine E-Zigarette beim heimlichen Rauchen explodiert ist. Kurz darauf fällt ihr Sohn in Ohnmacht.

