Stürze bestürzen

SAT.1Staffel 1Folge 195
44 Min.Ab 12

Eine Frau bringt den verletzten Sohn ihres Lebensgefährten in die Notaufnahme. Angeblich hat der Sturz von einem Kletterturm für die schweren Verletzungen des Jungen gesorgt. Die Verletzungsmuster passen jedoch keineswegs zu dieser Aussage. Wieso lügt die Frau? - Eine junge Frau wird mit schweren Verbrennungen in die Notaufnahme gebracht. Sie ist im Bad ohnmächtig geworden und gegen einen Heizkörper gestürzt. Die Ursache für ihre Bewusstlosigkeit ist schockierend.

SAT.1
