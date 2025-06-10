Klinik am Südring
Folge 204: Schlaf, Kindchen, schlaf!
45 Min.Ab 12
Ein Familienvater wird in die Klinik gebracht. Zunächst wird ein Schlaganfall vermutet, doch die Symptome passen nicht zu seinem Zustand. Schließlich kommt dem Arzt ein schlimmer Verdacht. - Nach einem Sportunfall wird eine Schülerin in die Klinik gebracht. Dann kollabiert plötzlich ihre beste Freundin. Welches Geheimnis verbergen die Mädchen? - Eine Frau wird mit Verbrennungen zweiten Grades in die Klinik gebracht. Doch weder Feuer noch Hitze sind die Ursache ihrer Verletzungen.
