Klinik am Südring
Folge 211: Eingestürzte Neubauten
45 Min.Ab 12
Eine Gruppe von Leuten ist mit einem Balkon abgestürzt. Die Spezialisten in der Notaufnahme müssen sich auf mehrere Schwerverletzte einstellen. Wie konnte das Unglück passieren? - Ein Mädchen wird mit einer Gehirnerschütterung in die Notaufnahme eingeliefert. Sie gibt an, seit einiger Zeit an schlimmen Bauchschmerzen zu leiden. Die Spezialisten untersuchen ihren Mageninhalt und machen eine spektakuläre Entdeckung.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1