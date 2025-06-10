Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Ungewöhnlicher Fund

SAT.1Staffel 1Folge 220
Ungewöhnlicher Fund

Klinik am Südring

Folge 220: Ungewöhnlicher Fund

23 Min.Ab 12

Verdacht auf eine Blinddarmentzündung bei einer 14-Jährigen ohne Blinddarm: Was steckt wirklich hinter den starken Bauchschmerzen? - Verbrühungen durch eine geplatzte Wärmflasche: Aber warum ist das Bein des Mannes plötzlich gelähmt?

