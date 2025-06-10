Klinik am Südring
Folge 220: Ungewöhnlicher Fund
23 Min.Ab 12
Verdacht auf eine Blinddarmentzündung bei einer 14-Jährigen ohne Blinddarm: Was steckt wirklich hinter den starken Bauchschmerzen? - Verbrühungen durch eine geplatzte Wärmflasche: Aber warum ist das Bein des Mannes plötzlich gelähmt?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1