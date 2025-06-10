Klinik am Südring
Folge 221: Verhickst und zugenäht
23 Min.Ab 12
Nerviger Dauerschluckauf: Ein junger Mann leidet seit vier Tagen an Schluckauf. Plötzlich bricht er zusammen und muss notoperiert werden. Finden die Ärzte den Grund dafür? - Ein Jugendlicher bricht vor den Augen seiner Mutter zusammen. Die Ärzte haben eine schlimme Vermutung: Kann eine seltene Hochdruckverletzung der Grund sein? Doch wie soll sich der Junge diese zugezogen haben?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1