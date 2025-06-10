Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Verhickst und zugenäht

SAT.1Staffel 1Folge 221
Verhickst und zugenäht

Klinik am Südring

Folge 221: Verhickst und zugenäht

23 Min.Ab 12

Nerviger Dauerschluckauf: Ein junger Mann leidet seit vier Tagen an Schluckauf. Plötzlich bricht er zusammen und muss notoperiert werden. Finden die Ärzte den Grund dafür? - Ein Jugendlicher bricht vor den Augen seiner Mutter zusammen. Die Ärzte haben eine schlimme Vermutung: Kann eine seltene Hochdruckverletzung der Grund sein? Doch wie soll sich der Junge diese zugezogen haben?

