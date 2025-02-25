Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Neues Heim, Pech muss sein

SAT.1Staffel 1Folge 23vom 25.02.2025
Neues Heim, Pech muss sein

Klinik am Südring

Folge 23: Neues Heim, Pech muss sein

44 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12

Ein Mann fährt mit seinem Auto gegen eine Mauer vor der Notaufnahme. Bei der Untersuchung entdeckt das Ärzte-Team Herzrhythmusstörungen und Spuren eines Stromschlags. - Ein verletzter Hobby-Boxer hat einen toxischen Schock, doch die Ärzte können den schlecht behandelten Cut an der Augenbraue als Ursache ausschließen. Dann entdeckt eine Schwester Blut im Bett. Woher kommt es?

