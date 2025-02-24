Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 27vom 24.02.2025
44 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12

Eine junge Frau mit bläulichen Hautflecken weigert sich, untersucht zu werden. Schnell wird klar, dass sie in Lebensgefahr schwebt. - Ein Teenager trägt ein bewusstloses Mädchen in die Notaufnahme. Der Junge behauptet, das Mädchen nicht zu kennen. Als die Ärzte bei der Untersuchung auf Würgemale stoßen, deutet alles auf eine Straftat hin, doch das Mädchen kann sich an nichts erinnern ...

