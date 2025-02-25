Klinik am Südring
Folge 28: Einfach vergessen
44 Min.Ab 12
Das Ärzte-Team entdeckt etwas Festes in Alenas Unterbauch. Wurde bei der vorangegangenen Operation womöglich etwas vergessen? - Verdacht auf Lebensmittelvergiftung bei zwei Jugendlichen: Plötzlich hat einer von ihnen Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle und Atemaussetzer. - Eine junge Frau hat eine Lungenentzündung und muss sich ständig übergeben. Auf dem Röntgenbild entdecken die Ärzte eine geweitete Speiseröhre. Ist sie der Grund für die lebensbedrohliche Situation der Frau?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1