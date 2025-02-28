Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Von den Lippen gelesen

SAT.1Staffel 1Folge 29vom 28.02.2025
Von den Lippen gelesen

Von den Lippen gelesenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 29: Von den Lippen gelesen

45 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12

Eine Frau bangt um das Leben ihres Freundes. Der 31-Jährige ist auf seinem Krankenzimmer plötzlich zusammengebrochen, dabei wurde er wegen einer harmlosen Erkrankung eingeliefert. - Die Ärzte haben es gleich mit einem ganzen Cheerleader-Team zu tun. Einem Mädchen geht es so schlecht, dass es wenig später in Lebensgefahr schwebt. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als auch die anderen Cheerleader dieselben Symptome zeigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen