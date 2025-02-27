Klinik am Südring
Folge 36: Nichts wie raus damit
45 Min.Ab 12
Ein Schüler wird mit Atemnot in die Klinik eingeliefert, offensichtlich steckt etwas in seinem Hals. - Nach einer anstrengenden Geburt freut sich eine junge Mutter auf die Zeit mit ihrem kleinen Sohn. Doch die Freude wird getrübt, denn ein schwerer Herzfehler bedroht das Leben des Neugeborenen. - Auf der Chirurgie muss ein Patient an der Hand operiert werden. Doch plötzlich verschlechtert sich sein Zustand rapide.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1