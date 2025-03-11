Klinik am Südring
Folge 60: Im Trüben fischen
45 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12
Ein junger Mann ist fast ertrunken und muss wiederbelebt werden. Doch was war der Grund für den Badeunfall? Die Ärzte fischen im Trüben und es ist klar: Der Patient hat ein Geheimnis! - Eine Frau mit panischer Angst vor Krebs will sich vorsorglich die Brüste abnehmen lassen, als sie einen Knoten spürt. Werden die Ärzte ihr diesen Wunsch erfüllen? - Die Adoptiveltern des kleinen Mio sind in Sorge: Woher kommen seine diffusen Schmerzen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1