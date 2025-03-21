Klinik am Südring
Folge 77: Taxi in die Notaufnahme
44 Min.Ab 12
Ein Taxifahrer bringt seinen Passagier in die Klinik. Der Fahrgast hat versucht, sich während der Fahrt zu rasieren. Als die Nichte des sichtlich verwirrten Mannes in die Notaufnahme kommt, wird deutlich wie ernst die Lage ist. - Ein Mädchen mit Erdnussallergie erleidet einen anaphylaktischen Schock. Die Jugendliche weiß um ihre Allergie und auch ihre Mutter achtet darauf, dass das Mädchen keine Erdnüsse isst. Als die Ärzte herausfinden was passiert ist, sind sie sehr überrascht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1