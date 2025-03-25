Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der Bonbon-Strauch

SAT.1Staffel 1Folge 80
Der Bonbon-Strauch

Der Bonbon-Strauch

Klinik am Südring

Folge 80: Der Bonbon-Strauch

44 Min.Ab 12

Ein Familienvater wird mit einer Grillgabel in der Schulter in die Notaufnahme eingeliefert. Sein Sohn hat starken Durchfall. Was steckt dahinter? - Eigentlich wollte eine Schwangere nur ihre Schwester in der Klinik besuchen, doch als die Ärzte ihren Ausschlag bemerken, haben sie einen schlimmen Verdacht. Ist ihr Baby in Gefahr? - Ein Mädchen stürzt nach einer Schwindelattacke vom Pferd. Die Ärzte sind alarmiert, denn sie hat stark erhöhte Blutdruckwerte.

SAT.1
