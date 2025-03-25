Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 84vom 25.03.2025
45 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12

Eine Jungköchin hat sich in der Küche schwer verbrannt und muss auf der Chirurgie behandelt werden. Dass mehr als nur ein gewöhnlicher Arbeitsunfall hinter den Verbrennungen steckt, sorgt für Verwunderung. - Auf der Wasserrutsche im Freibad ist ein Jugendlicher einem anderen Badegast in den Nacken gerutscht, weil er die rote Ampel übersehen hatte. Er leugnet dies allerdings bis zum Schluss. - Ein Patient hat sich wegen starker Hodenschmerzen eine Hodenkühlung gebaut.

