Das muss dir nicht peinlich sein

SAT.1 Staffel 1 Folge 85
Folge 85: Das muss dir nicht peinlich sein

45 Min. Ab 12

Bei einer 31-Jährigen können die Ärzte Verbrennungen im Genitalbereich auf ein Stimulationsgerät zurückführen, das bei Blasenschwäche helfen soll. Die junge Frau kann ihr Wasser nicht mehr halten. Bei der Behandlung entdecken die Ärzte Hinweise auf die Ursache des Problems - doch können sie es auch beheben? - Ein Brautvater kommt am Tag der Trauung seiner Tochter mit Bauchschmerzen in die Klinik, die ihn regelrecht in die Knie zwingen.

SAT.1
