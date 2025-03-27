Klinik am Südring
Folge 86: Gefährliche Böller
44 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Eine Lehrerin bringt ihren Schüler und dessen Bruder in die Notaufnahme. Der Junge hat schwere Verbrennungen, doch leider verraten die Brüder nicht, was passiert ist. - Einer jungen Mutter rutscht in der Klinik ihr Baby aus der Hand. Die Mutter sorgt sich um das Kind, doch dem Arzt fällt vor allem eine ungesunde Schonhaltung bei der Mutter auf. Die Diagnose, die der Arzt daraufhin stellt, lässt die Mutter vor ganz anderen Ängsten stehen.
