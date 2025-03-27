Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 89vom 27.03.2025
Klinik am Südring

Folge 89: Heidewitzka, Herr Kapitän

45 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Nach einem Bootsunfall wird ein Schwerverletzter in die Klinik eingeliefert. Während der Untersuchung erfahren die Ärzte, dass der Mann nicht allein in seinem Boot war. Treibt noch ein Verletzter im Fluss? - Eine 42-Jährige verträgt zunehmend keine Nahrung mehr. Können die Ärzte herausfinden, was ihr fehlt? - Ein Mädchen kommt mit Verdacht auf Blinddarmentzündung in die Klinik. Die Untersuchung ergibt eine Diagnose, die das Leben der Teenagerin für immer verändern wird.

