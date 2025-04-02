Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Ein zartes Pflänzchen

SAT.1Staffel 1Folge 91
Ein zartes Pflänzchen

Folge 91: Ein zartes Pflänzchen

44 Min.Ab 12

Eine Frau hat beim Candlelight-Dinner mit ihrem Freund einen Fremdkörper verschluckt, der jetzt in ihrem Hals steckt. Die Ärzte geraten in Zeitnot, denn der Gegenstand könnte innere Verletzungen hervorrufen. Doch damit nicht genug: Auch ihr Freund bricht plötzlich mit Taubheitsgefühlen in Händen und Füßen zusammen. - Ein Mann klagt über eine handtellergroße überwärmte Hautrötung am Unterschenkel. Der Arzt hat den Verdacht einer Entzündung und verordnet Antibiotika.

