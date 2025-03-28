Klinik am Südring
Folge 92: Reisekollaps
44 Min.Ab 12
Direkt von einer Klassenfahrt kommt ein 16-Jähriger in die Notaufnahme. Er schwitzt, seine Zunge ist angeschwollen und er leidet unter starken Magenkrämpfen. Der behandelnde Arzt vermutet eine allergische Reaktion. Doch dann zeigt ein Mitschüler plötzlich ähnliche Symptome. - Eine Kellnerin hat starke Schmerzen im Fuß, nachdem ihr ein Teller darauf gefallen ist. Dem Arzt wird in der Erstuntersuchung klar, dass eine schwere Prellung nicht die Ursache der Beschwerden sein kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1