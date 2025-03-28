Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Gruß vom Sensenmann

SAT.1Staffel 1Folge 98
Folge 98: Ein Gruß vom Sensenmann

45 Min.Ab 12

Der Rettungsdienst bringt einen Mann in die Klinik, der im Schlafanzug auf der Autobahn unterwegs war. Die Ärzte staunen nicht schlecht, als der Verletzte ihnen erklärt, dass er bereits tot ist. - Eine Patientin klagt über Herzprobleme, doch die Untersuchung zeigt, dass ihr Herz gesund ist. Können die Ärzte Herausfinden, was ihr fehlt? - Bei einer Patientin stellen die Ärzte eine Erkrankung fest, die auf Mangelernährung hinweist, doch die junge Frau behauptet normal zu essen.

