Klinik am Südring
Folge 98: Ein Gruß vom Sensenmann
45 Min.Ab 12
Der Rettungsdienst bringt einen Mann in die Klinik, der im Schlafanzug auf der Autobahn unterwegs war. Die Ärzte staunen nicht schlecht, als der Verletzte ihnen erklärt, dass er bereits tot ist. - Eine Patientin klagt über Herzprobleme, doch die Untersuchung zeigt, dass ihr Herz gesund ist. Können die Ärzte Herausfinden, was ihr fehlt? - Bei einer Patientin stellen die Ärzte eine Erkrankung fest, die auf Mangelernährung hinweist, doch die junge Frau behauptet normal zu essen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1