Klinik am Südring
Folge 101: Komm bitte wieder
45 Min.Ab 12
Ein Familienvater wird von seiner Schwester wegen heftiger Kopfschmerzen in die Klinik gebracht. - Ein Mann wird eingeliefert, weil er nach dem Schwimmen in einem Badesee zusammengebrochen ist. Was genau dem geübten Schwimmer zugestoßen ist, bleibt zunächst ein Rätsel. - Eine werdende Mutter begleitet ihre Kollegin in die Klinik und wird unerwartet selbst zur Patientin. Ihr Geheimnis entwickelt sich zur großen Gefahr für ihr Baby!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1