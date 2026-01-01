Klinik am Südring
Folge 11: Die Apfelkönigin
45 Min.Ab 12
Eine frisch gekürte Dorf-Schönheitskönigin ist wegen eines starken Schwindelanfalls bei ihrer Krönung gestürzt. Die Ursache für den Sturz ist gravierend und bringt nicht nur ihre Karriere in Gefahr. - Nach einem Verkehrsunfall weist ein junger Football-Spieler ein ungewohnt aggressives Verhalten auf. Steckt eine Kopfverletzung hinter seiner Wandlung? - Eine Rentnerin wird von ihrem Mann auf Station besucht. Doch dann fällt dem Arzt sein Humpeln auf.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
