Klinik am Südring
Folge 2: Sport und Liebe
44 Min.Ab 12
Nach einem Hindernislauf wird ein schwerverletzter Teilnehmer in die Klinik gebracht. Plötzlich wird seine Trainingspartnerin selbst zum Notfall. - Verdacht auf eine schwere Schwangerschaftsvergiftung! Sollte sich der Verdacht erhärten, muss das Kind sofort geholt werden. - Zwei verletzte Schüler geben den Ärzten Rätsel auf. Warum leiden sie an einer Krankheit, die eigentlich nur Bergsteiger bekommen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
