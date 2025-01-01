Klinik am Südring
Folge 14: Aus vollster Überzeugung
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird verletzt auf der Ladefläche eines Lkw entdeckt und in die Klinik gebracht. Schnell stellt sich die Frage: Wie ist er überhaupt dorthin gekommen? Und: Ein Mädchen erinnert sich nicht an ihren Sturz aus dem Hochbett. Als bei ihr Herzrhythmusstörungen auftreten, kommen Zweifel an ihrer Geschichte. Außerdem: Ein Teenager klagt über Magen-Darm-Beschwerden. Doch als er plötzlich Atemnot bekommt, stehen die Ärzte vor einem Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1