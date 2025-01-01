Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 20
Folge 20: Alles Schrott

45 Min.Ab 12

Ein Mann mit einer Verletzung am Bein stellt die Ärzte vor ein Rätsel. Trotz Behandlung verschlechtert sich sein Zustand rapide. Können die Ärzte ihm helfen? - Mit Verdacht auf Lungenentzündung wird eine junge Frau in die Klinik gebracht. Die Ärzte entdecken an ihr zahlreiche Hämatome und befürchten Schlimmes. - Bei der Behandlung eines gestürzten Spaziergängers stellen die Ärzte fest, dass er sehr verängstigt ist. Eine Folge des Unfalls oder steckt mehr dahinter?

