Klinik am Südring
Folge 10: Unter Männern
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird nach dem Sturz von einer Straßenlaterne in die Klinik eingeliefert und ist kaum ansprechbar. Was hat den Sturz ausgelöst? - Nach einer Rangelei wird ein Maler auf der Intensivstation versorgt. Als seine schwangere Freundin von dem Streit erfährt, gerät auch ihr ungeborenes Kind in Gefahr. - Ein Teenager bringt seine verletzte Schwester in die Klinik, doch bei den Teenies handelt es sich gar nicht um Geschwister, sondern um ein Paar. Warum lügen sie?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1