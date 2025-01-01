Klinik am Südring
Folge 1: Schöne Bescherung
45 Min.Ab 12
Ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann wird nach einem Sturz in die Notaufnahme eingeliefert. Ist Stress schuld an den Beschwerden oder steckt mehr dahinter? Und: Bei einer Patientin wird eine Schlaf-Apnoe und Mundgeruch festgestellt. Seltsamerweise scheint der Lebensgefährte der Frau nichts davon mitbekommen zu haben? Außerdem: Eine Bäckerin kommt wegen ihres Asthmas in die Klinik. Sie hat Angst, ihre Arbeit nicht mehr ausüben zu können. Was löst die akuten Symptome aus?
Weitere Folgen in Staffel 3
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1