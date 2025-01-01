Klinik am Südring
Folge 17: Nesthäkchen erwünscht
45 Min.Ab 12
Eine Frau möchte unbedingt ihre Sterilisation rückgängig machen lassen. Was steckt hinter ihrem starken Kinderwunsch? - Ein junger Footballer kommt wegen andauernden Knieschmerzen in die Klinik. Bisher konnte jedoch niemand etwas finden. Können die Ärzte in der Klinik ihm helfen? - Eine Frau trainiert trotz heftiger Magenschmerzen weiter, um bei einem Kegelturnier zu gewinnen. Aber warum ist ihr der Sieg so wichtig?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1