Klinik am Südring
Folge 9: Sing my Song
45 Min.Ab 12
Ein Witwer hat aus unerfindlichen Gründen einen Verkehrsunfall gebaut. Als er plötzlich halluziniert, fragen sich die Ärzte woher die neurologischen Ausfälle kommen. - Eine Mutter hat seit dem Kaiserschnitt unerträgliche Schmerzen. Die Ursache ist trotz Untersuchungen nicht zu erkennen. Bildet sie sich alles ein? - Mitten im Umzug ins gemeinsame Nest, muss sich eine Frau einer Blinddarm-OP unterziehen. Plötzlich entwickelt sie Symptome, die sogar ihre Beziehung gefährden.
