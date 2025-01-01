Klinik am Südring
Folge 16: Dicki, der Daumendieb
45 Min.Ab 12
Bei einem Arbeitsunfall verliert eine Gärtnerin drei Finger. Zwei Finger wurden gefunden, doch der Daumen fehlt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. - Eine Taxifahrerin findet nachts am Straßenrand ein verletztes Kind im Schlafanzug. Der Junge wirkt verstört und will seinen Namen nicht verraten. Was ist mit ihm passiert? - Eine junge Frau hat schwere Verbrennungen, doch die Ursache gibt Rätsel auf. Und warum geht es ihrem kleinen Bruder plötzlich auch schlecht?
